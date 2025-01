Ilfattoquotidiano.it - Il fotoreporter Massimo Sestini è uscito del coma e ha chiesto di contattare i soccorritori

Ildal, è stato estubato, riesce a respirare anche in modo autonomo e tra i primi pensieri ha, benché non possa ancora parlare molto bene, di poteri suoiper ringraziarli. Il desiderio del fotografo, che era andato in arresto cardiaco, è stato riferito dai colleghi della sua agenzia che hanno fornito gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.resta ricoverato nell’ospedale di Trento dove è stato portato dopo il malore accusato nell’immersione nel lago di Lavarone. A provocare il malore, sabato mattina, l’immersione nelle acque del lago, rese ghiacciate dalle temperature rigide di questi giorni.si era sentito male perdendo conoscenza e non era più tornato in superficie. Immediatamente era stato lanciato l’allarme.