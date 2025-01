Lanazione.it - Hsg, lavoratori all’asta: storie casentinesi

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Erano tranquilli: l’azienda andava bene e il lavoro c’era. Poi un “piccolo” dettaglio burocratico: un’asta per la vecchia impresa che sembrava un ostacolo facilmente superabile. Così non è stato e i 14della Hsg sono adesso appesi a un filo. Ecco alcune delle loro. Andrea ha 43 anni e alle spalle una vita cucita con il filo di lana. Aveva cominciato a fare piccoli lavori al Lanificio del Casentino durante le vacanze scolastiche. Poi un corso di meccanica per imparare a montare i telai. Quindi l’assunzione alla Vignali, l’azienda dalla quale ha Hsg ha rilevato l’attività. “Nel 2022 i segnali di crisi erano evidenti e colsi l’opportunità di lavorare in un’altra azienda. Poi apparve la Hsg e iniziai a pensare al rientro. Ho sempre preferito un’impresa tessile a una meccanica e la nuova azienda aveva risanato la vecchia situazione.