Ilrestodelcarlino.it - Giorno della Memoria: la cerimonia. Giovani alunni testimoni della storia

Gli studenti delle scuole scandianesi ieri mattina, durante laal cimitero ebraico per la giornata, hanno letto le lettere dei loro coetanei di 80 anni fa. Coinvolti non solo i ragazzi, ma anche rappresentanti istituzionali, cittadini e membri dell’Anpi in un momento di riflessione collettiva per ricordare le vittimeShoah e riaffermare il valore. Erano presenti il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, gli assessori Lorena Lanzoni, Enrico Baschieri e Silvia Venturi. La loro presenza ha rimarcato l’importanza condivisa a livello istituzionale di preservare e trasmettere lastorica. Gli studenti di sei classi (3Csecondaria Vallisneri, 1M del Gobetti, 3F del Boiardo, 5^scuola primaria M. Lodi e le classi 5A e 5Bprimaria L.