Giornata mondiale della radio: da chi è stata designata

Ogni anno, il 13 febbraio, si celebra la, un evento che sottolinea l’importanza di questo mezzo di comunicazione, ancora oggi fondamentale per la diffusione di informazioni, cultura e intrattenimento in tutto il mondo. Laoffre un’opportunità unica per riflettere sul ruolo cruciale che lacontinua a svolgere, anche nell’era digitale, caratterizzata dall’avvento delle nuove tecnologie e dei media online. Nonostante l’evoluzione dei canali di comunicazione, larimane una risorsa vitale, sia nelle situazioni di emergenza che nei contesti dove la censura limita la libertà di espressione. È un mezzo che, pur adattandosi alle sfide del tempo, continua a rappresentare una fonte di informazione pluralistica e inclusiva, riuscendo a raggiungere milioni di persone.