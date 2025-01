Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Perlasca salvò al vita a migliaia di ebrei: "Mio padre, un Giusto, esempio per tutti"

sarà ricordato per sempre come l’italiano che ha salvato piùal tempo del nazismo, durante l’inverno del 1944-45 a Budapest. Il suo è unper giovani e adulti, per. Eppure la sua straordinaria storia è stata resa nota solo alla fine degli anni Ottanta, grazie ad alcune donne ebree ungheresi da lui aiutate che lo hanno cercato per ringraziarlo. Oggi, a parlarne è il figlio Franco che, con la Fondazione intitolata al, organizza 60-70 incontro all’anno, soprattutto nelle scuole, dalle classi terze delle medie alle quinte delle superiori. Oggi alle 18.30, è ospite dell’associazione culturale Tessere del Novecento, al Salone dei Mosaici di via IX Febbraio 1 a Ravenna (con a seguire cena al ristorante Valentino). Nella mattina di domani sarà poi al liceo scientifico Oriani.