Fontanarosa: Nel giorno della Memoria i Carabinieri incontrano gli alunni delle scuole elementari e medie

Stazione dihanno incontrato glidell’Istituto Comprensivo Luigi di PriscoIeri, proprio in occasione“Giornata”, iStazione dihanno incontrato glidell’Istituto Comprensivo Luigi di Prisco.“Il rispettoregole ed il rispetto del prossimo”: ancora una volta questi i temi al centro di un incontro durante il quale, con un linguaggio semplice, ma non per questo meno efficace, i militari hanno cercato di spiegare quanta importanza abbia discutere di legalità, specialmente in una ricorrenza tanto importante e sentita.I ragazzi hanno ascoltato e chiesto, dando vita ad una dialettica incentrata sul come approcciarsi al tema“regole” ed a quello“pacifica convivenza con l’altro”.