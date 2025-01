Lanazione.it - Fari puntati su Vara e Magra. Aurelia chiusa a Borghetto. Disagi per una frana a Pignone

Le prime avvisaglie di una giornata che non sarebbe stata semplice erano arrivate in mattinata, con Anas a comunicare la chiusura totale della stataleall’altezza di Bocca, nel punto in cui da mesi vanno avanti i lavori di ripristino della strada e della scogliera sottostante. Proprio il, riempito dalle prime piogge, ha ’convinto’ l’ente nazionale delle strade a chiudere l’arteria, costringendo residenti e pendolari a usare l’A12 o precarie strade comunali alternative. All’ora di pranzo, la certezza su quei cieli sempre più grigi e sulle perturbazioni sempre più forti, che interesseranno lo Spezzino anche nella giornata di oggi: allerta arancione dalle 15 di ieri, poi rossa (solo sui bacini medi e grandi) dalle 18 di ieri alle 14 di oggi, poi arancione fino alle 17 e infine gialla fino alla mezzanotte di oggi.