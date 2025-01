Biccy.it - Emanuele Filiberto di Savoia: “Ecco perché mi chiamarono in gara a Sanremo”

diha “sputato fatti” sulla sua partecipazione al Festival dinel 2010 dove, a sorpresa, quasi vinse. Lo ha fatto ai microfoni di Gabriele Vagnato nel format Giorno Di Prova, come riportato da Massimo Falcioni su TvBlog.“La mia partecipazione a? Una barzelletta, parte come una barzelletta. Uscivamo da un grande successo tv, io da Ballando con le Stelle e con Pupo avevo co-condotto i Raccomandati. Cie ci dissero: ‘abbiamo un po’ paura, questa è un’edizione un po’ debole. Dobbiamo trovare qualcosa per fare un po’ di casino’. E chi chiamare per fare casino? Ghinazzi e”. E ancora: “C0m’è nata la canzone Italia Amore Mio? Enzo ha scritto la melodia della canzone, io ho scritto le parole. Siamo andati ae abbiamo quasi vinto. Era la prima volta che cantavo“.