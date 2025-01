Movieplayer.it - È Netflix la piattaforma streaming più vista al mondo? Ecco in quali Paesi si "accontenta" del secondo posto

Testa a testa trae Prime Video: nell'ultimo trimestre del 2024 le due piattaforme si sono confermate le più viste in Italia e non solo. In alcuniperò, la tendenza si è invertita. Sono ancorae Prime Video le due piattaforme più viste in Italia, come si riconferma nell'ultimo trimestre del 2024. E nel resto d'Europa e negli Stati Unitipiattaforme vanno più forte? Si riconferma il trend, con le due piattaforme già citate come attori principali del mercato, anche se non ovunque in quest'ordine. I dati presi in considerazione sono quelli rilevati da JustWatch, sito(e applicazione) che consente di cercare un film o una serie tv su tutti i servizi dicontemporaneamente. JustWatch basa la sua analisi sull'attività dei suoi utenti mensili, di cui 2,8 milioni solo in Italia; .