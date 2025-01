Iodonna.it - «È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero»

Lutto per Enzo Miccio: è morto il suo ex compagno, il chirurgo francese Laurent Miralles. A dare la notizia è stato lo stesso wedding planner sui social pubblicando una carrellata di immagini dei due insieme e condividendo il suoper questa perdita inaspettata. Le cause del decesso non sono state rivelate. Enzo Miccio lancia un appello per il settore dei matrimoni: «Non vogliamo assistenzialismo, fateci lavorare» X Leggi anche › Enzo Miccio torna su Real Time con l’asta di “Spose in affari”: caccia all’abito (usato) dei sogni Enzo Miccio, la storia d’amore con Laurent MirallesIl wedding planner delle star e l’ex compagno sono stati uniti da un profondo legame.