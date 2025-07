Ma era così?! Mario Adinolfi in televisione già a 15 anni Giovanissimo ma anche completamente diverso

Ma era così, un Mario Adinolfi totalmente diverso da quello che conosciamo oggi. Giovane, spigliato e con una passione che già traspariva, il suo volto si svela in un'epoca passata, lasciando stupiti. Chi avrebbe mai immaginato questa versione di lui? Il video recentemente emerso sui social, rilanciato dal giornalista Fabrizio Ferrari, ci permette di scoprire un personaggio inedito, rivelando che anche le passioni più radicate possono nascere in tempi lontani.

Chi oggi conosce Mario Adinolfi per le sue battaglie politiche ultra-conservatrici e per il ruolo di fondatore del Popolo della Famiglia, difficilmente immaginerebbe di vederlo in versione adolescente in uno studio televisivo anni Ottanta, intento a giocarsi un quiz con entusiasmo e dichiarazioni d'intenti sorprendenti. Eppure è proprio ciò che documenta un video recentemente emerso, rilanciato sui social dal giornalista Fabrizio Ferrari: il giovane Adinolfi, a 15 anni, partecipa a una puntata del celebre programma Doppio Slalom, in onda su Canale 5 tra il 1985 e il 1990. In quel filmato, oggi ripreso con curiosità dalla rete, Adinolfi si presenta al conduttore Corrado Tedeschi, raccontando i suoi interessi: "Frequento la seconda liceo scientifico, mi piace il tennis, il teatro e mi interessa molto la politica.