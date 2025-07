L'anno del micro bikini | le celeb in costume inaugurano l'estate 2025

L’anno del micro bikini ha conquistato le spiagge e i social, segnando un vero e proprio boom di tendenze per l’estate 2025. Le celebrità scelgono modelli versatili e ricercati, come micro bikini minimalisti, pezzi asimmetrici, animalier e fantasie a pois, decretando il must-have della stagione. Tra iconiche it-girl, Kendall Jenner e Kylie Kardashian dettano legge, ispirandoci a sfoggiare look audaci e raffinati sulla spiaggia. Preparati a vivere un'estate all’insegna dello stile e della sensualità.

Questa estate, le celebrità dettano tendenza con bikini dalle linee versatili e ricercate. Tra i modelli più in voga spiccano i micro bikini minimalisti, i due pezzi asimmetrici, quelli animalier e le fantasie a pois. Kendall Jenner ha indossato un due pezzi di Calzedonia caratterizzato da una vestibilità minimal che esalta la silhouette con un tocco di sensualità e raffinatezza, mentre sua sorella Kylie ha optato per dei pantaloni a vita bassa di Reformation, bikini in seta di Juan Vidal, infradito di TKEES e borsa firmata Alaïa. Dua Lipa ha scelto una mise luminosa con bikini a triangolo di Frankies Bikinis x Realisation, mini abito di Isabel Marant e borsa Bottega Veneta.

Chanel Totti si prepara all’arrivo dell’estate. Eccola con un nuovo taglio di capelli, con un micro bikini e con gli accessori giusti per il mare. Vai su Facebook

