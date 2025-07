Il no alla stanza d’ascolto a Torino è una grande vittoria contro le manipolazioni della destra

Il 31 maggio 2024, a Torino, si è conclusa una battaglia fondamentale per i diritti femminili: il no alla stanza d’ascolto presso l’Ospedale Sant’Anna. Una vittoria contro le manipolazioni della destra e contro un luogo che, sotto mentite spoglie, mirava a ostacolare l’accesso all’aborto. Questa conquista testimonia la forza della società civile nel difendere i diritti delle donne e nel promuovere un’informazione libera e rispettosa.

Il 31 maggio 2024, dopo annunci e rinvii, all' Ospedale ostetrico-ginecologico Sant'Anna di Torino era stata aperta la "stanza d'ascolto". Una stanza per le donne che hanno intenzione di abortire, non per aiutarle a "superare le cause che potrebbero indurre all'interruzione della gravidanza" ma di fatto un luogo gestito da un'associazione antiabortista il cui scopo, dichiarato anche nello statuto dell'associazione, è quello di contrastare la legge 19478 e quindi di condizionare fortemente le donne nella scelta di abortire, stigmatizzandola. Il 2 luglio il Tar Piemonte con la sentenza n. 1117 del 2025 ha annullato la convenzione siglata tra l'Aou Città della salute e della scienza di Torino e l'associazione Centro aiuto alla vita "G.