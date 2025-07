Minacce ai genitori per anni li costringe a dargli i soldi della pensione per comprare alcol | 38enne arrestato

Una storia di triste violenza che scuote la comunità: un uomo di 38 anni, perpetuando minacce e maltrattamenti, ha costretto i genitori a consegnargli i soldi della pensione per acquistare alcol. Una vicenda che mette in luce le difficoltà e i rischi di un disagio profondo, ma che ora trova una risposta nella fermezza delle forze dell’ordine. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa difficile vicenda.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta, per maltrattamenti nei confronti dei genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

