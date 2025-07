Jabra 34% professionisti che usano Ia più soddisfatto del proprio lavoro e ottimista sul futuro

Scopri come il 34% dei professionisti italiani che utilizzano l'IA generativa si sente soddisfatto del proprio lavoro e guarda con ottimismo al futuro. Un dato sorprendente che mette in luce il potenziale positivo di questa tecnologia, spesso discussa solo in termini di efficienza. La vera opportunità potrebbe risiedere nell'incrementare il benessere e la soddisfazione sul lavoro, aprendo nuove strade per un domani più innovativo e felice.

(Adnkronos) – Jabra, il marchio leader dell'audio professionale, ha realizzato, insieme all'Happiness research institute, una ricerca a livello globale (Italia compresa) per esplorare la relazione dell'Ia generativa con il benessere sul lavoro e nella vita quotidiana. Mentre gran parte del dibattito sull'Ia si è concentrato sull'efficienza, la vera opportunità potrebbe risiedere in qualcosa di molto . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: jabra - professionisti - usano - soddisfatto

Jabra, 34% professionisti che usano Ia più soddisfatto del proprio lavoro e ottimista sul futuro; Una nuova ricerca svela che l’IA potrebbe renderci più felici sul luogo di lavoro; L’intelligenza artificiale rende davvero più felici sul lavoro? La risposta di uno studio sorprendente.

Jabra, 34% professionisti che usano Ia più soddisfatto del proprio lavoro e ottimista sul futuro - Sebbene il sentimento generale sia positivo, paradossalmente gli utilizzatori abituali riportano livelli di stress superiori del 20% rispetto a quelli sporadici ... Da adnkronos.com

IA, i professionisti che la usano ogni giorno si sentono più soddisfatti e ottimisti per il futuro - Dichiarano di raggiungere più facilmente gli obiettivi lavorativi grazie a questa tecnologia. Scrive repubblica.it