Tutta colpa del rock | ecco il trailer della commedia con Lillo Elio e Maurizio Lastrico in anteprima a Giffoni

Se il rock ha rivoluzionato le tue giornate, preparati a ridere di gusto con "Tutta colpa del rock". Questa esilarante commedia con Lillo, Elio e Maurizio Lastrico promette momenti da non perdere, accompagnati dalla coinvolgente colonna sonora di Motta. Dopo l'anteprima al Giffoni e le anteprime nazionali, il film arriverĂ in sala il 28 agosto: non perdere il trailer e scopri cosa succede quando il rock si mette in mezzo!

ArriverĂ al cinema il 28 agosto, dopo l'anteprima al festival di Giffoni e quella in tutta Italia il 9 e il 10 agosto, Tutta colpa del rock, una scatenata commedia con Lillo e la colonna sonora di Motta. Ecco il trailer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tutta colpa del rock: ecco il trailer della commedia con Lillo, Elio e Maurizio Lastrico in anteprima a Giffoni

In questa notizia si parla di: tutta - colpa - rock - ecco

“Grattatina” in auto, da oggi ti costa 380€ | Tutta colpa dell’intelligenza artificiale: ti spiavano e non lo sapevi - La storia di Tim Hanssen, un automobilista olandese, getta luce su una sorprendente e inquietante realtà : una semplice grattatina in auto gli è costata 380 euro.

Le temperature si stanno alzando? Scusate...è colpa del nostro rock & roll. Siete pronti per un Luglio ancora più caldo? Ecco tutte le nostre date! #25thanniversarytour #100x100bodyshaking #live #luglio Vai su Facebook

Tutta colpa del rock: ecco il trailer della commedia con Lillo, Elio e Maurizio Lastrico in anteprima a Giffoni; In arrivo Tutta colpa del rock con Lillo, Elio, Lastrico e Naska; PiperFilm: i film prossimamente in uscita nel 2025.

Tutta colpa del rock: ecco il trailer della commedia con Lillo, Elio e Maurizio Lastrico in anteprima a Giffoni - Arriverà al cinema il 28 agosto, dopo l'anteprima al festival di Giffoni e quella in tutta Italia il 9 e il 10 agosto, Tutta colpa del rock, una scatenata commedia con Lillo e la colonna sonora di Mot ... Si legge su comingsoon.it

Tutta colpa del rock, il trailer del nuovo film con Lillo Petrolo - Un ex rocker, una promessa da mantenere, una band improbabile e una sola occasione per riscattarsi. Secondo ciakmagazine.it