E’ di Ascoli e del centrodestra il sindaco più amato d’Italia Nella top ten Manfredi a Mastella

Ascoli Piceno si distingue come il simbolo del consenso nel panorama italiano, con il sindaco Marco Fioravanti del centrodestra che conquista il primato con un impressionante 70% di approvazione. La sua leadership si pone come esempio di successo, mentre i cambiamenti nelle posizioni delle altre amministrazioni riflettono un’Italia in continua evoluzione politica e sociale. Ma cosa rende Fioravanti così amato? Scopriamolo insieme.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, esponente del centrodestra, con il 70 per cento di consenso, e’ in vetta alla graduatoria dei primi cittadini piu’ amati, secondo quanto emerge dalla classifica Governance poll, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto sondaggi per “Il sole 24 ore”. Passa dalla prima alla seconda posizione il sindaco di Parma, Michele Guerra, rappresentante del centrosinistra, con il 65 per cento di gradimento. Al terzo posto si piazzano, alla pari, i sindaci di Bari e Napoli, rispettivamente Vito Leccese e Gaetano Manfredi, con il 61 per cento di consenso (quest’ultimo in calo rispetto al 62, 9% guadagnato all’elezione). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sindaco - ascoli - centrodestra - amato

Ascoli Piceno rinasce dall’ex Carbon: il sindaco Fioravanti guida la svolta tra bonifica, sostenibilità e imprese - Ascoli Piceno segna una nuova era di rinascita grazie al sindaco Fioravanti, che guida un’iniziativa di bonifica sostenibile nel quartiere San Marcello.

#Fioravanti, sindaco di centrodestra di #Ascoli, è il più amato d'#Italia. Dove sprofonda #Gualtieri https://iltempo.it/politica/2025/07/07/news/classifica-sindaci-governatori-sole-24-ore-fioravanti-centrodestra-ascoli-gualtieri-43278754/… #classifica #7luglio Vai su X

Piero Bitetti è il nuovo sindaco di Taranto. Al ballottaggio ha sconfitto il candidato Francesco Tacente, supportato da liste civiche e dal centrodestra. “Era la competizione elettorale più importante d’Italia questa di Taranto perché si stava giocando il destino di u Vai su Facebook

Fioravanti sindaco di Ascoli è il più amato d'Italia: “Una gioia incredibile, grazie a tutti”; Marco Fioravanti di Ascoli Piceno il sindaco più amato, flop Sala - Gualtieri a Milano e Roma: la classifica; Fioravanti (Ascoli) è il sindaco più amato nel 2025, Fedriga (Friuli) primo tra i governatori.

Fioravanti, sindaco di centrodestra di Ascoli, è il più amato. Dove sprofonda Gualtieri - Marco Fioravanti, primo cittadino di FdI al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno, è in cima al Governance Poll 2025, la rilevazione ... Da iltempo.it

Sindaci e governatori, Fedriga è il presidente più amato. Beppe Sala in top ten, Gualtieri è 89esimo. La classifica - Il Governance Poll 2025, l’indagine annuale realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il ... Si legge su leggo.it