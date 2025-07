Fiumicino la Polizia locale intensifica i controlli sul litorale

Durante il fine settimana, la Polizia Locale di Fiumicino ha intensificato i controlli lungo il litorale per garantire sicurezza e tranquillità a residenti e turisti. Con un occhio vigile su zone come Focene, Fregene, Passoscuro e Fiumicino, le autorità continuano a rafforzare le misure preventive, dimostrando impegno costante nel tutelare il benessere di tutti. La collaborazione della comunità resta fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e accogliente.

Fiumicino, 7 luglio 2025 – Proseguono le attività di controllo e pattugliamento della Polizia Locale di Fiumicino su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle località balneari in questo periodo di maggiore affluenza. “Nel corso del fine settimana appena trascorso, sono stati effettuati pattugliamenti mirati nelle zone di Focene, Fregene, Passoscuro e Fiumicino. – conferma il Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola. – Solo a Focene sono state elevate circa 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per sosta irregolare, con la rimozione forzata di numerosi veicoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - polizia - locale - intensifica

Fiumicino, Severini: “Grazie alla polizia locale e ai vigili del fuoco” - Fiumicino, 13 maggio 2025 - Roberto Severini, Presidente del Consiglio, esprime la sua gratitudine agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco per il loro impegno nelle recenti operazioni nel Comune.

Fiumicino, la Polizia Locale intensifica i controlli sul litorale; Strade del Lazio, Anas intensifica la rete di sorveglianza per i funerali del Papa; Aeroporto di Fiumicino: lotta all'abusivismo nel trasporto pubblico, risultati positivi dalla Polizia di Frontiera Aerea.

Fiumicino, stretta della Polizia locale contro il parcheggio selvaggio - La comandante della Polizia Locale Daniela Carola: “Un ottimo lavoro quello svolto dalla Polizia Locale, che nonostante l’organico ridotto" ... Secondo ilfaroonline.it

Fiumicino, emergenza incendi: “Grazie all’impegno delle forze dell’ordine” - Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ringrazia le Forze dell’Ordine, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e tutti i volontari, per l’ impegno profuso nella gestione delle ... Lo riporta ilfaroonline.it