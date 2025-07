Marc Marquez ribalta la MotoGP | ora cambia tutto

la vetta, ribaltando ogni previsione e riscrivendo le regole della MotoGP. La sua determinazione e il suo talento stanno cambiando le sorti di questa stagione, rendendola più emozionante che mai. Ora, tutto è possibile: Marc ha l’opportunità di scrivere un capitolo storico. Resta solo da vedere se saprà cogliere questa occasione per conquistare il suo meritatissimo trionfo.

Marc Marquez sta dominando il campionato, vero, ma manca ancora un dettaglio per raggiungere la perfezione. E' ora di farlo. La stagione che Marc Marquez sta correndo quest'anno è decisamente surreale: il pilota spagnolo, di indiscutibile talento ma dato praticamente per finito da tutti quando ha lasciato la sua casa in HRT un paio di anni fa per accasarsi in Ducati Gresini, ha risalito le gerarchie con prestazioni convincenti approdando in Ducati Lenovo quest'anno, trovando subito l'intesa con una moto che sembra fatta su misura per lui. Il campione spagnolo mira al nono titolo che lo avvicinerebbe al rivale di sempre Valentino Rossi, continuando ad inanellare prestazioni di rilievo e a dominare la classifica.