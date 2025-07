Concorso scuola PNRR1 elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO

Se sei candidato nel concorso scuola PNRR1, è fondamentale conoscere gli ultimi aggiornamenti sulle graduatorie. Con l'integrazione fino al 30% di candidati idonei, si apre una preziosa opportunità per aumentare le assunzioni in ruolo e consolidare il proprio futuro professionale. Scopri tutte le novità e come queste modifiche potrebbero influenzare il tuo percorso di carriera nel settore scolastico. Continua a leggere per restare sempre informato e preparato.

Graduatorie del concorso PNRR1 del DDG n. 25752023 integrate fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto Scuola n. 452025. Una norma che mira ad aumentare le assunzioni in ruolo di candidati che hanno superato un concorso ordinario, riducendo così il ricorso alle supplenze. L'articolo Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

