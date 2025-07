Dutch Mantell | Pat McAfee potrebbe tornare solo per i Pay-Per-View

La presenza di Pat McAfee nel mondo WWE rimane un mistero avvolto nell'incertezza, alimentata dalla sua lunga assenza dalle scene televisive. Dutch Mantell, figura rispettata nel settore, ha svelato una possibile svolta: potrebbe tornare esclusivamente in occasione dei pay-per-view, lasciando intendere che la sua partecipazione sia più legata agli eventi speciali che alle trasmissioni regolari. La domanda ora è: tornerà davvero per riaccendere l’entusiasmo dei fan? Solo il tempo potrà dirlo.

Lo status di Pat McAfee come commentatore WWE continua a rimanere incerto a causa della sua prolungata assenza dalla TV. L'ex manager di wrestling e veterano del settore, Dutch Mantell, ha recentemente fatto un'affermazione audace sul futuro dell'ex punter della NFL. McAfee non è tornato al tavolo di commento da quando ha preso parte al PLE Money in the Bank lo scorso mese. Sono ormai quattro settimane consecutive che manca da Monday Night RAW. In una recente dichiarazione, McAfee ha spiegato il motivo della sua assenza, affermando di sentirsi " piuttosto esausto " a causa di un'agenda molto fitta, e di aver quindi deciso di prendersi una pausa.