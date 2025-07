Milano-Meda svincolo chiuso per 3 notti bonifica della diossina

Attenzione automobilisti: Milano-Meda si prepara a un intervento importante! Per tre notti consecutive, lo svincolo 11 di Seveso sarà chiuso per garantire la bonifica dalla diossina, un’operazione fondamentale per la sicurezza e la salute della zona. Da questa sera, lunedì 7 luglio alle 22, fino alle prime ore del 10 luglio, il traffico sarà deviato. Restate aggiornati per un viaggio sicuro e senza sorprese!

Milano-Meda, svincolo chiuso per 3 notti per consentire la bonifica dalla diossina. Da questa sera, lunedì 7 luglio alle 22 e fino alle 6 di domani mattina, martedì 8 luglio e poi ancora per altre due notti, fino a giovedì 10 luglio ore 6, lo svincolo numero 11 di Seveso sulla Milano-Meda in direzione Como, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano-Meda, svincolo chiuso per 3 notti, bonifica della diossina

