Infernetto vasto incendio di sterpaglie | fiamme vicino alla pineta di Castelfusano

Un violento incendio di sterpaglie si è sviluppato all’Infernetto nei pressi della pineta di Castelfusano, alle porte di Roma. Le fiamme, divampate intorno alle 11:20, hanno richiesto una pronta risposta dei vigili del fuoco, impegnati con numerose squadre e mezzi specializzati per circoscrivere il rogo. La situazione resta critica, ma le autorità stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e limitare i danni...

X Municipio, 7 luglio 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie ha colpito via della Cacciuta all’Infernetto, nei pressi della pineta di Castelfusano – richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre di terra e mezzi specializzati. L’incendio, che ha iniziato a propagarsi intorno alle 11:20, ha coinvolto un’area significativa, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’incendio è stato segnalato intorno alle 11:20. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre di terra, tra cui quattro autobotti e quattro autopompe seriale (APS). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

