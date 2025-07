Douglas Luiz Juventus pazza idea Como per il brasiliano! La trattativa potrebbe svilupparsi su questi binari Tutti i dettagli del possibile affare che avrebbe del clamoroso!

L'idea di vedere Douglas Luiz in bianconero si fa sempre più concreta, alimentando la pazza fantasia dei tifosi juventini. Dopo aver brillato nella stagione 2024/2025, il centrocampista brasiliano potrebbe tornare in Serie A grazie a un'operazione che, se dovesse andare in porto, avrebbe del clamoroso. Scopriamo tutti i dettagli su come la Juventus e il Como potrebbero definire questa trattativa sorprendente.

Douglas Luiz Juventus, il brasiliano potrebbe restare in Serie A: il Como farebbe questo tentativo per lui. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo Instagram, la situazione di Douglas Luiz alla Juventus si sta evolvendo con diverse opzioni sul tavolo. Il centrocampista brasiliano, che ha giocato per la Juve nella stagione 20242025, potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato, e una delle ipotesi più sorprendenti è quella che lo vede possibile protagonista di un possibile trasferimento al Como, con il club lombardo pronto a fare una mossa per farlo restare in Serie A.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

La #Juventus non molla la presa per Jadon #Sancho Come riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l’ipotesi di uno scambio alla pari con lo United che coinvolgerebbe #DouglasLuiz L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS Vai su Facebook

Juve-Sancho, in avvio di prossima settimana il vertice che può chiudere l'operazione. Il costo resta di 25 milioni, si discute sulle opzioni di pagamento. Sancho ha confermato il suo sì alla Juve. Sempre in casa Juve, il Como ha chiesto informazioni per Douglas Vai su X

Juventus scarica Douglas Luiz: addio imminente dopo una stagione deludente - La prima stagione di Douglas Luiz in Serie A potrebbe già essere l’ultima. Lo riporta stadiosport.it

Douglas Luiz Juventus, le strade possono separarsi: ci sono tre club di Premier League sulle sue tracce, il punto sul suo futuro - Douglas Luiz Juventus, le strade possono separarsi: ci sono tre club di Premier sulle sue tracce, il punto sul futuro del centrocampista brasiliano Il futuro di Douglas Luiz alla Juve appare incerto. juventusnews24.com scrive