Alessandro Cattelan a Mediaset dopo la delusione in Rai | cosa condurrà

Dopo una parentesi turbolenta alla Rai, Alessandro Cattelan si prepara a tornare in grande stile su Mediaset, pronto a condurre nuovi programmi e a conquistare il pubblico con la sua classe e spontaneità. La sua esperienza e il suo talento sembrano essere più vivi che mai, pronti a riscrivere il suo percorso televisivo. Ma quali sono i progetti futuri dell’ex conduttore? Scopriamolo insieme!

Non è finita di certo benissimo tra Alessandro Cattelan e la Rai. Le strade si sono divise e la notizia è divenuta di dominio pubblico durante la presentazione dei nuovi palinsesti della rete pubblica. Un passo indietro rispetto alla voglia di vantare un parco conduttori e conduttrici più giovani. Esclusa anche Alessia Marcuzzi mentre è stato ovviamente tutelato Stefano De Martino, eccezione che conferma la regola. Di progetti però per l’ex ragazzo d’oro di Mtv non mancano. Al di là del suo ben noto podcast, c’è Mediaset nel suo prossimo futuro. Alessandro Cattelan passa a Mediaset. La notizia non è ancora ufficiale ma, stando a quanto riportato da Affari Italiani, sembra proprio che Alessandro Cattelan effettuerà uno dei più classifica passaggi nella televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandro Cattelan a Mediaset dopo la delusione in Rai: cosa condurrà

