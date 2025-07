MillenniuM lo speciale su Gaza per capirne di più Mentre i colloqui di pace non decollano

Un approfondimento su Gaza, tra tensioni e colpi di scena diplomatici. Mentre i colloqui di pace tra Israele e Hamas si arenano e un piano controverso di Donald Trump fa discutere, emergono coinvolgimenti sorprendenti di collaboratori del Tony Blair Institute. Un quadro complesso che svela le strategie e i retroscena di una regione in perenne crisi, dove ogni mossa potrebbe cambiare il destino di milioni di persone. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro queste dinamiche intricate.

Mentre il primo colloquio indiretto fra Israele e Hamas, mediato dal Qatar, si chiude con un nulla di fatto, si scopre che al grottesco piano lanciato da Donald Trump per deportare i palestinesi e trasformare Gaza in una sorta di Las Vegas sul mare hanno lavorato anche due collaboratori del Tony Blair Institute. Vale a dire l’organizzazione no profit che fa capo a Tony Blair, l’ex primo ministro laburista britannico che alla fine degli anni Novanta proclamava una “terza via” per la sinistra mondiale. Per capire cosa sta succedendo davvero a Gaza – e in Israele, e in Cisgiordania – Millennium propone il numero speciale “ Gaza: tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere”, in vendita negli store online, come Amazon, nelle librerie e nelle edicole (trova qui l’edicola o la libreria più comoda per te). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MillenniuM, lo speciale su Gaza per capirne di più. Mentre i colloqui di pace non decollano

La copertina del numero speciale di MillenniuM su Gaza distribuita al corteo. In edicola dal 14 - Durante la grande manifestazione di Roma per fermare il massacro dei palestinesi, è stata distribuita la copertina del numero speciale di MillenniuM dedicato a Gaza.

