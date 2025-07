Firenze | coppia aggredita e rapinata alle Cascine Arrestato 19enne italiano complice in fuga

Una tranquilla serata a Firenze si è trasformata in un episodio di violenza tra le Cascine, dove una coppia è stata aggredita e rapinata. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, un 19enne italiano è stato arrestato, mentre il suo complice è ancora in fuga. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla necessità di vigilanza costante. La vicenda evidenzia come la città abbia ancora molto da fare per garantire la serenità dei suoi cittadini.

La polizia ha arrestato un ragazzo italiano di 19 anni con l'accusa di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto a seguito della segnalazione al 112 da parte del personale di vigilanza di un noto locale in piazza Vittorio Veneto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: coppia aggredita e rapinata alle Cascine. Arrestato 19enne italiano, complice in fuga

In questa notizia si parla di: firenze - arrestato - italiano - coppia

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip.

+++ I lati oscuri della coppia vip: arrestato Basciano +++ Vai su Facebook

7 kg di droga in casa tra hashish, cocaina e marijuana: arrestati giovanissimi; Bottino da 63mila euro in gift card, arrestata coppia di ladri seriali; Zodiac e il Mostro di Firenze: la lettera che può riscrivere la storia.

Aggrediti e rapinati a Firenze: arrestato 19enne, complice fugge via - Nella notte tra sabato e domenica, le Volanti di via Zara hanno tratto in arresto un 19enne italiano per tentata rapina, lesioni personali e resistenza a ... Riporta gonews.it

Firenze, coppia accoltellata in strada: fermato aggressore - Adnkronos - Si tratta di un 54enne italiano che avrebbe aggredito la coppia e il loro cane questa mattina in viale Aleardi. Segnala adnkronos.com