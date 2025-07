Bessent ' annunceremo diversi accordi nelle prossime 48 ore'

Scott Bessent, segretario al Tesoro, ha annunciato che nelle prossime 48 ore verranno svelati importanti accordi commerciali, sottolineando che la qualità conta più della quantità. Un passo significativo verso rafforzare le relazioni internazionali, con un incontro con la controparte cinese previsto nelle settimane a venire. Questi sviluppi promettono di segnare un nuovo capitolo nelle dinamiche economiche globali, aprendo strade di collaborazione e crescita reciproca.

"Annunceremo diversi accordi commerciali nel corso delle prossime 48 ore". Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista a Cnbc, sottolineando che l'importante non è la quantità degli accordi ma la qualità. In un altro passaggio dell'intervista, Bessent ha annunciato che incontrerà la controparte cinese "nelle prossime settimane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net