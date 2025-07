Crai nel 2024 giro d' affari di 3,1 miliardi di euro

Nel 2024, Crai si conferma come protagonista indiscusso della distribuzione alimentare in Italia, con un giro d’affari di 3,1 miliardi di euro. Questo risultato, in linea con il piano strategico 'CraiFutura', testimonia l’impegno del Gruppo nel modernizzare e innovare il proprio modello distributivo. Con investimenti di 150 milioni di euro, Crai punta a rafforzare la sua presenza di prossimità e a consolidare il suo ruolo nel mercato. La sfida continua: il futuro è già qui.

Crai, storica insegna della distribuzione alimentare con oltre cinquant'anni di attività, ha chiuso il 2024 con un giro d'affari di 3,1 miliardi di Euro. Un risultato in linea con gli obiettivi del piano strategico 'CraiFutura', avviato nel 2022 dal Gruppo Crai, che in una nota conferma un piano di investimenti di 150 milioni di euro focalizzato sull' innovazione del modello distributivo, sullo sviluppo di nuovi format di prossimità e sulla crescita sul territorio nazionale, con particolare attenzione al Sud Italia. Tra le principali novità, Crai Mediterranea in Campania, progetto nato dalla partnership con l'imprenditore Michele Apuzzo, che prevede l'apertura di circa 40 nuovi punti vendita e punta a un fatturato stimato di 500 milioni di euro.

