Ha investito un uomo in bici causandone la morte | si è costituito il pirata della strada ricercato in provincia di Latina

Una tragedia scuote la comunità di Latina: nella serata di sabato, Kalou Kalou Ulrich, 33enne richiedente asilo dalla Costa d’Avorio, ha perso la vita dopo essere stato investito in bicicletta. Il conducente dell’auto, poi risultato essere il pirata della strada ricercato, è fuggito immediatamente dal luogo dell’incidente. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda e come la comunità si sta unendo per chiedere giustizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia che ha sconvolto la comunità di Latina nella serata di sabato ha visto la tragica morte di Kalou Kalou Ulrich, un richiedente asilo politico di 33 anni proveniente dalla Costa d’Avorio. La vittima è stata investita e uccisa mentre si trovava in bicicletta sulla strada Acque Alte, a Borgo Podgora, un’area periferica della città. Il conducente dell’auto coinvolta, dopo l’incidente, si è allontanato dal luogo senza prestare soccorso, divenendo un vero e proprio pirata della strada. L’Investimento e la Fuga del Conducente. Il fatto è avvenuto intorno alle 22:00 di sabato sera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ha investito un uomo in bici causandone la morte: si è costituito il pirata della strada ricercato in provincia di Latina

