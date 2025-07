Il Garante dei detenuti un ruolo da salvaguardare | l’allarme dell’Osservatorio regionale campano

In un momento cruciale per la tutela dei diritti umani, l’Osservatorio Regionale Campano ha lanciato un forte appello per salvaguardare il ruolo fondamentale del Garante dei Detenuti. Con preoccupazione crescente, si teme che le recenti dimissioni di figure chiave possano compromettere la protezione delle persone private della libertà. È fondamentale intervenire subito per rafforzare questa istituzione e garantire i loro diritti fondamentali.

L' Osservatorio Regionale campano sulle condizioni delle persone private della libertà personale ha lanciato un appello accorato, unendosi alle numerose voci che hanno già manifestato inquietudine per la situazione critica che sta attraversando l' Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il timore è legato alle dimissioni a catena di figure chiave dell'organismo: un'emorragia di competenze che rischia di compromettere la capacità del Garante di svolgere con efficacia il proprio delicato ruolo di vigilanza e tutela. Un'istituzione che ha saputo garantire trasparenza e giustizia.

