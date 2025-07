Pietre sacre e misteriose | il MEGALITE al centro della città I La Stonehenge siciliana fa impazzire turisti da tutto il mondo I Pratiche esoteriche nella notte | IL TEMPO SI FERMA

pietre sacre e misteriose, al centro di una città che incanta e sbalordisce. La Stonehenge siciliana, un megalite straordinario nel cuore dell’entroterra, attira turisti da ogni parte del mondo e avvolge la notte in pratiche esoteriche. Il tempo sembra fermarsi tra le sue pietre ciclopiche, lasciando spazio a un alone di mistero e meraviglia. Le sue origini antiche e il suo fascino senza tempo continuano a stupire, alimentando enigmi e leggende ancora irrisolti.

Scoperta incredibile nell’entroterra ancora avvolta da un fitto alone di mistero. Al momento è difficile fornire una spiegazione definitiva. I megaliti sono affascinanti monumenti preistorici, eretti utilizzando enormi blocchi di pietra senza l’ausilio di malta o leganti. Il loro nome deriva dal greco “mégas” (grande) e “líthos” (pietra), sottolineando la caratteristica distintiva delle loro componenti ciclopiche. Queste imponenti strutture si trovano sparse in diverse regioni del globo, testimoniando l’ingegno delle antiche civiltà. Tra i megaliti più iconici spicca Stonehenge, in Inghilterra, un complesso circolare che continua a generare stupore e interrogativi sulla sua funzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it