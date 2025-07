Incidente a Latina auto travolge un uomo trovato morto in un fosso | si cerca il pirata della strada

Un tragico incidente scuote Latina: un ciclista di 33 anni viene trovato senza vita in un fosso, investito da un'auto che si è poi dileguata nel nulla. Le forze dell'ordine sono all’opera per rintracciare il pirata della strada, determinati a fare luce su questa drammatica vicenda e garantire giustizia. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi e le possibili piste degli investigatori.

I poliziotti cercano il pirata della strada che ha investito con l'auto un ciclista. Il 33enne è stato ritrovato morto in un fosso la mattina seguente.

Incidente a Sant'Antonino di Susa: scontro tra auto e bici, morto Vittorio Perottino di Borgone - Un tragico incidente ha scosso Sant'Antonino di Susa nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio 2025. Vittorio Perottino, un uomo di 79 anni originario di Borgone Susa, è venuto a mancare dopo essere stato investito da una Jeep Renegade mentre percorreva in bicicletta via Abegg.

Investito alla periferia di Latina: 33enne trovato morto in un fosso

Un uomo ivoriano di 33 anni, richiedente protezione internazionale, è morto dopo essere stato investito da un veicolo pirata sulla