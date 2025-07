Il concerto di Tony Effe al Circo Massimo dopo le polemiche

Dopo le polemiche e l’incertezza, il Circo Massimo si è illuminato di musica con il concerto di Tony Effe, un evento simbolico e ricco di significato. Nonostante qualche assenza, la serata ha visto la partecipazione di amici e colleghi di talento, tra cui Ghali, per dimostrare che la passione e la musica uniscono. Un momento che rimarrà nella memoria della capitale, confermando Roma come cuore pulsante di cultura e arte.

Roma, 7 lug. (askanews) - Ieri sera Tony Effe si è esibito al Circo Massimo dopo le polemiche per l'annullamento del concerto di Capodanno per uno speciale appuntamento prodotto da Vivo Concerti. Un evento significativo, nella sua città, condiviso con un cast di amici e colleghi che hanno preso parte al live per riscattare la sua immagine anche se non c'era il tutto esaurito come si sarebbe aspettato. Tra gli ospiti, nomi del calibro di Ghali, Rose Villain, Gaia, Tedua, Icy, Wayne, Pyrex, Side Baby, MV Killa, Tommy Cash e Artie5 regalando momenti indimenticabili ai fan. La scaletta ha attraversato i brani più noti del repertorio di Tony Effe, da Icon a Miu miu e Taxi sulla luna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il concerto di Tony Effe al Circo Massimo dopo le polemiche

