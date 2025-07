Elon Musk si fa il suo partito | ha un piano o è uno show? Segui la diretta con Peter Gomez e Giampiero Gramaglia

Elon Musk, l’eclettico imprenditore e innovatore, sta facendo parlare di sé non solo per le sue rivoluzioni tecnologiche, ma anche per un nuovo progetto politico: la creazione di un suo partito. È davvero il risultato di un piano strategico o semplicemente uno show mediatico? Non perdere la nostra diretta con Peter Gomez e Giampiero Gramaglia, alle 16, per scoprire tutti i retroscena di questa svolta sorprendente.

