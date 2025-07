Federico fellini | la mostra al musa di salò tra disegno e regia

Scopri l'incantevole connubio tra arte e cinema con la mostra “Federico Fellini – dal disegno alla regia” al MuSa di Salò. Dal 6 luglio al 31 agosto 2025, immergiti nel cuore creativo del Maestro attraverso i suoi schizzi, caricature e bozzetti, che anticipano e ispirano i capolavori cinematografici. Un'occasione unica per esplorare la geniale fusione tra disegno e cinema e scoprire l'anima artistica di Fellini. La mostra aspetta di sorprenderti con un viaggio emozionante e inatteso.

