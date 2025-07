Rubano borse agli anziani all’uscita dei supermercati a Bologna | arrestati fratello e sorella fuorilegge

A Bologna, una coppia di ladri, composta da un fratello di 28 anni e una sorella più grande, ha messo a segno una serie di furti ai danni di anziani all’uscita dei supermercati. La loro strategia? Distrarre le vittime con domande banali e impossessarsi delle borse lasciate sul sedile dell’auto. L’arresto, avvenuto di recente, ha portato alla luce un’attività delinquenziale che metteva a rischio la sicurezza dei cittadini più vulnerabili. Ma cosa si cela dietro a questa storia di furti e inganni?

Bologna, 7 luglio 2025 – Lei avvicinava le persone anziane all’uscita dei supermercati e lui si impossessava della borsa appoggiata sul sedile dell’auto. Fratelli, lui 28 anni e lei di 10 anni più grande, e ‘soci in affari’ fuorilegge. ‘Lavorava’ così la coppia di ladri arrestati l’altro giorno dopo aver messo a segno l’ennesimo colpo. Lei, abile nel distrarre le sue vittime con qualche domanda banale è di origine romena e con alle spalle parecchi precedenti per reati contro il patrimonio, come ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito e furto aggravato. Gli investigatori della squadra mobile, che stavano indagando su una serie di furti commessi con queste modalità fra maggio e giugno, li hanno infatti intercettati qualche giorno fa nell'area del centro commerciale Meridiana di Casalecchio di Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it