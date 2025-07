La Juve pesca in Serie B | scelto il nuovo centrocampista per Tudor

La Juventus continua la sua strategia di mercato con un colpo a sorpresa: dalla Serie B il nuovo centrocampista scelto per Tudor. Una mossa intelligente che testimonia la determinazione del club nel rafforzare ogni reparto, mantenendo alta l’attenzione ai dettagli. Con questo acquisto, i bianconeri puntano a consolidare la mediana e a scalare ancora più in alto in questa stagione. Ora, non resta che scoprire come questa scelta influenzerà il cammino della Vecchia Signora.

Il club bianconero prosegue nella sua campagna di rafforzamento: arriva dalla Serie B il nuovo centrocampista (Ansa Foto) – SerieAnews La Juventus si muove, e lo fa con discrezione ma con idee chiare. Dopo aver messo a segno il colpo Jonathan David per rinforzare l’attacco, il focus ora si sposta su altri reparti. A centrocampo, in particolare, qualcosa deve cambiare. E non è un mistero: la sensazione è che il club voglia intervenire con decisione. Anche perché con Tudor è iniziata una nuova fase, e servono interpreti adatti al suo calcio. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - La Juve pesca in Serie B: scelto il nuovo centrocampista per Tudor

In questa notizia si parla di: serie - centrocampista - juve - pesca

Mercato Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri! Contatti fitti e contratto pronto: ecco chi è in vantaggio per il centrocampista - Il mercato Juve si fa incandescente: una rivale di Serie A, il Napoli, sta intensificando i contatti per assicurarsi Florentino, obiettivo dei bianconeri.

COLPI DELL' ESTATE: JUVE PRESO JONATHAN DAVID, TORO IL COLPO È ANJORIN!!! Il mercato delle due squadre torinesi è entrato nel vivo e i colpi più importanti sono stati fatti. ?La Juve ha preso Jonathan David, stella del Lille. Il bomber canadese ha Vai su Facebook

Sarà Juve-Psv, Feyenoord-Milan e Bruges-Atalanta; LIVE TJ - SORTEGGI CHAMPIONS - La Juventus pesca il PSV al playoff, evitato il derby italiano con il...; Il Genoa pesca da Inter, Juve e Milan: la verità su Correa, Miretti e Pobega.

Piccari: "Se la Juve pesca il jolly Osimhen può puntare allo scudetto" - In un editoriale scritto per "TMW", Marco Piccari parla anche del futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano visto come il vero e proprio "sposta equilibri" in Serie ... Da tuttojuve.com

Juve, ritorno di fiamma per un centrocampista della Serie A: si infiamma la corsa a tre - La Juve guarda di nuovo ad un centrocampista della Serie A: il ritorno di fiamma si scontra con la concorrenza. Scrive informazione.it