Metropolitanmagazine.it - Corona svela il tentato suicidio di Fedez prima di Sanremo 2025: “Mi mandò la lettera d’addio ai figli”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo scorso 18 dicembre, durante la serata di Saràcondotta da Carlo Conti,aveva fatto preoccupare i suoi fan, perchè apparso assente e disorientato: ora a quanto pare c’è una spiegazione. Are l’accaduto è Fabrizionel suo nuovo programma su YouTube, Falsissimo. UUn messaggio di addio dal suo vero amore a due giorni dalla presentazione del suo brano per. Una litigata con la sua assistente Eleonora Sesana, e poi ildi salire sul palco da Carlo Conti. La colpa sarebbe proprio della ragazza amata per anni segretamente da, tale Angelica Montini. Il 16 dicembre la ragazza avrebbe mandato al rapper un messaggio in cui metteva fine alla loro relazione, non provando più gli stessi sentimenti di una volta. A questo punto nel racconto si inserisce anche Fabrizio, amico e a quanto pare confidente di: “Io dico a lei di non scrivergli quel giorno perché c’è