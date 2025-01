Come sto? In formissima FdI mi vuole fuori? Chissenefrega | le parole da guerriera di Daniela Santanché inguaiano Meloni

Leggi su Open.online

«Non vedete? In. Un pezzo del partito midal governo?! Pazienza. Ho pochi amici ma ho sempre contato su me stessa». E infine: «dice che può esserci impatto sul mio lavoro? Magari lo valuto io! E La Russa non mi abbandonerà mai». È unaSantanchè in grande spolvero quella che decide di parlare da Jeddah con i giornalisti per fare il punto sulle sue dimissioni dopo le indiscrezioni che la volevano sul punto di mollare. E la pitonessa diventata Lady Coccoina (ha scritto ieri La Verità) dimostra di non avere nessuna intenzione di andarsene. A prescindere dai rinvii a giudizio per il caso Visibilia.daSecondo il Corriere della Sera quelle della ministra del Turismo sonoda. Di certo sfidano apertamente la premier, viche proprio a quello che aveva dettola ministra risponde: «Non mi dimetto, vado avanti.