Col Cholito Simeone Napoleone avrebbe vinto anche a Waterloo

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 22° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Vincere in rimonta è un piacere.Vincere in rimonta contro la Juve è un piacere che ricorda l’invocazione di Baudelaire. “E’ l’ora di ubriacarsi!”Vincere in rimonta contro la Juve imbattuta è un piacere che ha un po’ a che fare con le voluttà dell’eros.Per quello che dell’argomento mi ricordi.Parte bene la Vecchia, la migliore Vecchia vista finora.Domina il possesso e scherma Charlie Brown annullandolo dal campo.Parte benegrazie all’apporto dell’orribile Chiffi.Che per tutto il primo tempo veste la casacca bianconera.Il fallo su Zambo grida vendetta. Quello su FerryBoat-David pure.E poi i soliti favori furtivi.Regole del vantaggio, rimesse laterali, corner fischiati sempre nella stessa direzione.