esplosione a roma nei prossimi giorni i primi indagati

Sono attesi nei prossimi giorni i primi nomi iscritti al registro degli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sull' esplosione di via Gordiani. I reati ipotizzati nel fascicolo sono disastro colposo e lesioni ma gli inquirenti potrebbero valutare anche reati ambientali. In settimana verranno sentiti testimoni a cominciare da chi era al distributore in quei momenti. Su questo aspetto, fondamentali per ricostruire quanto accaduto, saranno le analisi delle telecamere presenti nella zona che potrebbero avere immortalato le fasi precedenti allo scoppio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it