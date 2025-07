Mondiale per Club il Real Madrid di Modric vola in semifinale contro il PSG

Il Real Madrid di Luka Modric conquista la semifinale del Mondiale per Club, dopo un match pirotecnico contro il Dortmund. La squadra spagnola dimostra ancora una volta il suo spirito vincente e ora si prepara ad affrontare il temuto Paris Saint-Germain, campione d’Europa, in una sfida che promette emozioni forti e grande spettacolo. Riuscirà il Madrid a proseguire il suo cammino verso il titolo mondiale?

Mondiale per Club: il Real di Modric vola in semifinale dopo un match folle col Dortmund. Ora sfida al PSG campione d’Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mondiale per Club, il Real Madrid di Modric vola in semifinale contro il PSG

In questa notizia si parla di: mondiale - club - modric - vola

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? È il giocatore più vecchio nella storia del Mondiale per Club È il portiere con più clean sheets nella storia del calcio, 507, superato Buffon fermo a 506 E' il giocatore con più presenze nella storia del Cruzeiro, con 874 partite giocate. È il secondo nell Vai su Facebook

Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2: finale da brividi, ma è semifinale col Psg; Il Real Madrid di Modric è in semifinale del Mondiale per Club: affronterà il PSG; Modric e il primo messaggio al Milan (che il Club ha apprezzato).

Real Madrid-Borussia Dortmund 2-0 LIVE: occasioni per Modric e Mbappé, para Kobel - L'ultimo quarto di finale del Mondiale per Club ha visto il Real Madrid batter 3- Riporta informazione.it

Ultimi aggiornamenti: 06 lug 2025, 00:23 - L'ultimo quarto di finale del Mondiale per Club: in palio fra Real Madrid e Borussia Dortmund l'ultimo posto tra le migliori quattro del Mondo ... Scrive calciomercato.com