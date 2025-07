Jurassic World – La rinascita ritorno alle origini carico di nostalgia

Preparati a rivivere l'emozione senza tempo di Jurassic World con "La rinascita", un ritorno alle origini che ti farà sprofondare in un mare di nostalgia e avventure. Diretto da Gareth Edwards, questo nuovo capitolo promette tensione, stupore e ricordi indimenticabili. Sei pronto a riscoprire il brivido dell'ignoto? La saga si rinnova, ma il cuore rimane lo stesso: un viaggio che non puoi perdere.

Titolo: Jurassic World – La rinascita Titolo originale: Jurassic World Rebirth Regia: Gareth Edwards Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 133 min. Sceneggiatura: David Koepp Fotografia: John Mathieson Montaggio: Jabez Olssen Suono: Alexandre Desplat Cast: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Ed Skrein, Bechir Sylvain Produzione: Universal Pictures, Amblin Entertainment, The KennedyMarshall Company Distribuzione: Universal Pictures Programmazione: Teatro Lottagono Bergamo, UCI Cinemas Orio, Notorious Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema, Starplex Romano di Lombardia, Garden Clusone, Cinema Nuovo Albino, Iride-Vega Costa Volpino Rimane un pizzico di nostalgia, però il mondo sembra ormai stanco dei dinosauri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita conquista il 4 luglio - Dopo aver debuttato con un successo strepitoso, "Jurassic World: La Rinascita" si prepara a dominare il Box Office USA anche durante il 4 luglio, il giorno del tradizionale picco di incassi estivi.

La mia recensione di Jurassic World - La Rinascita di Gareth Edwards con Scarlett Johansson, ora al cinema

La nuova programmazione dal 3 al 9 luglio al Cotton Movie Tra dinosauri, corse mozzafiato e il ritorno di Superman… la magia del cinema non si ferma! Jurassic World - La Rinascita (Prima visione) I dinosauri sono tornati! Un'avventura spettacolare

Il film della settimana: ’Jurassic world - La rinascita’, per i dinosauri un ritorno al passato; Esce al cinema Jurassic World - La rinascita, cosa sapere; Jurassic World – La rinascita, la recensione: Un ritorno alle origini (quasi) vincente.

Il film della settimana: 'Jurassic world - La rinascita', per i dinosauri un ritorno al passato - Quasi un milione di anni fa, nel 1993, ‘ Jurassic Park ’ di Steven Spielberg scatenò due minacce sul pianeta. Segnala primocanale.it

Astoria, il ritorno di ’Jurassic World’. Gratis per i primi dieci lettori - Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. Secondo msn.com