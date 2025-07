Accoltellato all'alba in centro a Monza | 38enne trasferito in ospedale si cerca l'aggressorre

Un episodio di violenza scuote le prime ore di domenica a Monza, quando un uomo di 38 anni è stato brutalmente accoltellato nel cuore della città. Trasportato d’urgenza in ospedale, le autorità sono all’opera per trovare l’aggressore e fare luce su quanto accaduto. La comunità si interroga: cosa c’è dietro questa tragedia? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

All'alba di oggi, domenica 6 luglio, un uomo di 38 anni è stato accoltellato in centro a Monza. È stato ricoverato in ospedale: si cerca l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accoltellato - alba - centro - monza

Rissa all'alba fuori dal locale, un ragazzo accoltellato all'addome - Una notte di violenza a Cattolica: domenica mattina, nel parcheggio davanti al Bikini, una rissa sfocia in tragedia con un giovane marocchino ferito all’addome da un coltello.

Accoltellato all’alba in centro a Monza: 38enne trasferito in ospedale, si cerca l’aggressorre; Alba di sangue a Monza, 38enne in ospedale per una coltellata; Accoltellato in centro a Milano: ragazzo finisce in ospedale.

Accoltellato all’alba in centro a Monza: 38enne trasferito in ospedale, si cerca l’aggressorre - Nella giornata di oggi, domenica 6 luglio 2025, si è verificata un'aggressione in centro a Monza. Riporta fanpage.it

Monza, la serata finisce nel sangue: 26enne accoltellato in centro, è in prognosi riservata - Residenti allertati dalle urla, il giovane riverso a terra con ferite da arma da taglio. Come scrive ilgiorno.it