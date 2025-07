Cina | sguardo al porto di Tianjin con primo terminal intelligente a zero emissioni al mondo

Il porto di Tianjin in Cina sta aprendo una nuova era sostenibile con il primo terminal intelligente a zero emissioni di carbonio al mondo. Questa innovazione rivoluzionaria non solo riduce l’impatto ambientale, ma indica anche la strada per un futuro più verde e tecnologicamente avanzato. Scopri come questa eccellenza possa ispirare altre realtà portuali a seguire il suo esempio, promuovendo un modello di sviluppo più responsabile e sostenibile. Per saperne di più, guarda il video completo.

Date uno sguardo al porto di Tianjin, in Cina, che vanta il primo terminal intelligente a zero emissioni di carbonio al mondo.

