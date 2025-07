Cina | iniziate operazioni del parco eolico offshore piu’ al largo del Paese

La Cina ha compiuto un passo importante nella transizione verso le energie rinnovabili: il suo più grande parco eolico offshore, situato al largo delle sue coste, ha raggiunto la prima connessione alla rete. Questo traguardo segna una svolta nel settore energetico, dimostrando la capacità del Paese di investire in soluzioni sostenibili e innovative. Il futuro dell'energia pulita in Cina sembra ormai più vicino che mai, aprendo nuove prospettive per un pianeta più verde e sostenibile.

Il progetto di energia eolica offshore piu’ al largo della Cina ha raggiunto la sua prima connessione alla rete, segnando un passo avanti significativo nello sviluppo delle energie rinnovabili in mare profondo del Paese, ha annunciato la societa’ statale China Three Gorges Corporation (CTGC). Alle 3:12 di venerdi’, durante un periodo critico per la domanda elettrica estiva, il primo gruppo di unita’ del progetto di energia eolica offshore da 800 megawatt a Dafeng, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, e’ stato con successo collegato alla rete mentre le pale dell’Unita’ 9 hanno iniziato a girare, ha confermato oggi CTGC a Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: iniziate operazioni del parco eolico offshore piu’ al largo del Paese

In questa notizia si parla di: offshore - cina - largo - paese

Cina: entra in funzione seconda fase di maggior giacimento gas offshore - La Cina dà un altro passo deciso verso l’indipendenza energetica, con la piena operatività della seconda fase del gigante offshore Shenhai Yihao.

Baotou, città industriale nel nord della Cina, detiene oltre l’80% delle terre rare del paese, risorse fondamentali per molte tecnologie moderne. Questo ruolo strategico ha reso la città un punto chiave nelle tensioni commerciali globali, ma ha anche causato gra Vai su Facebook

Parco solare offshore in Cina: energia dal mare; La Cina ha inaugurato un incredibile impianto solare offshore da 1 GW; La Cina accende il più grande parco fotovoltaico offshore del mondo.

Fotovoltaico offshore: la Cina sperimenta impianti solari in mare a 30 km dalla costa - greenMe - Mentre il mondo guarda all’energia eolica al largo delle coste, il paese sta puntando a sfruttare l ... Si legge su greenme.it

La Cina ha inaugurato un incredibile impianto solare offshore da 1 GW - MSN - La prima unità del più grande impianto solare offshore al mondo è stata collegata alla rete elettrica in Cina. Lo riporta msn.com