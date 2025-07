Lucca Juve contatto con gli agenti | svelata la posizione del club bianconero sull’attaccante Novità sulla stella dell’Udinese

Luci puntate su Lorenzo Lucca, il promettente centravanti dell’Udinese, al centro delle attenzioni della Juventus. I contatti tra gli agenti e il club bianconero svelano un interesse concreto per il giovane talento, anche se nulla è ancora deciso. La strada verso il trasferimento si fa più intricata, ma le novità di calciomercato rivelano che il futuro di Lucca potrebbe riservare sorprese emozionanti. Rimaniamo aggiornati sulle evoluzioni di questa intrigante trattativa.

Lucca Juve, contatto con gli agenti: la posizione del club bianconero sul centravanti dell’Udinese. Gli aggiornamenti di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 dell’ Udinese, non è ancora definito, ma il mercato Juventus ha già avviato dei contatti con gli agenti del giocatore. Tuttavia, nonostante l’interesse mostrato, Lucca non rappresenta una priorità per il mercato bianconero in questa finestra estiva. Il club torinese ha sondato la disponibilità del giovane attaccante, ma per ora non sono stati fatti passi significativi in avanti nella trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com