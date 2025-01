Liberoquotidiano.it - Clamoroso al Colle, ora è ufficiale: mediazione fallita, Sinner dà buca a Mattarella. Cosa c'è dietro

Il bicampione dell'Australian Open Janniknon sarà presente domani al Quirinale per festeggiare con il Presidente della Repubblica Sergioi trionfi del tennis azzurro del 2024. A quanto apprende l'Adnkronos il numero uno del mondo soffre di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne e i medici gli hanno consigliato riposo assoluto. Di fatto anche il pressing di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, nulla ha potuto contro i problemi fisici del numero uno al mondo del tennis e fresco vincitore a Melbourne. Intanto Jannik in un colloquio con il Corriere ha parlato del suo trionfo australiano: "Ho vinto un torneo che per me significa molto perché a Melbourne mi sono sempre successe belle cose dentro e fuori dal campo. Vincere richiede un sacco di lavoro.