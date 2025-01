Lanazione.it - Ciclo di lezioni di primo soccorso per gli alunni di elementari e medie a Sarzana

, 28 gennaio 2025 – Anche glidi scuola elementare e media a lezione. di pronto. Prenderà il via il 3 febbraio la seconda edizione del progetto “Pillole diper giovani adulti” nato dalla collaborazione tra l’istituto comprensivo Ilaria Alpi e la pubblica assistenza La Misericordia e Olmo di, su iniziativa della professoressa Maria Teresa Iesce e con il sostegno del dirigente scolastico Saverio Bagnariol. Lo scorso anno l’iniziativa aveva coinvolto le classi seconde e terze della scuola media. Aglierano stati spiegati i ’fondamentali’ su temi come la catena della sopravvivenza, la corretta chiamata al 112, rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, riconoscimento delle patologie neurologiche e delle patologie tossicologiche come gli abusi etilici.